روسيا – أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 270 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1534.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 26 منطقة، معظمها (197 حالة) في العاصمة موسكو.

ولفت البيان إلى النسبة المرتفعة للمصابين في فئة الأعمار ما بين 18 و65 عاما في موسكو، حيث بلغ عددهم 152 شخصا، مقارنة بـ32 شخصا في فئة 65 عاما وأكثر، إضافة إلى 13 إصابة بين الأطفال.

وتم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورغ ومقاطعة أورينبورغ وسط البلاد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 8.

وأضاف البيان أن 15 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 64.

وفي وقت سابق دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى تشديد الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا في عموم أراضي البلاد، وحث المواطنين على الامتناع عن التحركات غير الضرورية في الأيام القادمة.

المصدر: وكالات