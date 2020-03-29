ليبيا – أعلن وكيل عام وزارة صحة الوفاق محمد هيثم بمستشفى الهضبة العام رفقة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار وصول الاحتياجات العاجلة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

هيثم أوضح بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن هذه الاحتياجات ستوزع مساء اليوم الأحد على البلديات بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار إلى أن هذه الإحتياجات تتمثل في توفير غرف للعزل والحجر الصحي بكافة متطلباتها من أجهزة تنفس صناعي وسيارات اسعاف مع كادر طبي متكامل يتواصل مع المواطنين عن طريق خدمة ( طبيبك لعند بيتك ) وفقا لمتطلبات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض

كما تشمل الخدمة في زيارة الكادر الطبي للحالات المشتبه في إصابتها إلى منزلها عن طريق التواصل مع الكادر الطبي من خلال الرقم ( 1448 ).

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أن الفريق الطبي يعمل على زيارة الحالات إلى منزلها وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لها من الكشف الطبي وأخذ عينات وغيرها من الخدمات الصحية بما فيها عمليات النقل من المنزل إلى المستشفيات التي تحتوي على غرف العزل المخصصة.

هذا ويعمل الفريق الطبي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبشبكة واسعة مرتبطة بشبكة الرصد والإنذار المبكر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.