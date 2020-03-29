ليبيا – أفاد الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ بباطن الجبل مبروك شيحة بأن عملية الحجر الصحي قد بدأت بشكل رسمي وبدأ عزل منطقة باطن الجبل عن باقي المناطق الأخرى وذلك كإجراء وقائي احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

شيحة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أوضح أن الحالات الإنسانية والإغاثية التي تنقل من وإلى المستشفيات المجاورة بمناطق الجبل وباطن الجبل ومناطق الساحل وكما يسمح أيضا للمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والسلع التموينية وسيارات الإسعاف بالمرور.

ويأتي إقفال مداخل البلدية خطوة احترازية وتطبيقا للحجر الصحي الذي سيساعد في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.