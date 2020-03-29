مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عزل قرى ومدن في نحو 10 محافظات؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

أفاد بذلك المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة “الشروق” المحلية (خاصة)، دون أن يشير الى تفاصيل حول القرى والمدن المعزولة.

وأوضح “مجاهد” أن الوزارة تعزل المدينة أو القرية لمدة 14 يوما حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بـ”كورونا”، مشيرا إلى أن العزل يمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل.

وذكر أن كل أجهزة الدولة تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات وضمان بقاء الأفراد في المنزل لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الوقائية.

وأوضح متحدث الصحة أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر، قائلا إن وزارة الداخلية توفر ايضا الجانب الأمني وتمنع التحركات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة المصرية تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بـ”كورونا”؛ ليرتفع الإجمالي إلى 576 إصابة توفى منهم 36 وتماثل للشفاء 121.

وكإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بدأت مصر، منذ الأربعاء، حظر تجوال ليلي في جميع البلاد. فيما اتخذت قرارات أخرى بينها تعليق الدراسة وغلق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.

الأناضول