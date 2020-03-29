كيف وصف ديبالا الأعراض القوية التي عاناها بعد إصابته بكورونا؟

كيف وصف ديبالا الأعراض القوية التي عاناها بعد إصابته بكورونا؟

إيطاليا – كشف نجم يوفنتوس الايطالي، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن معاناته من عوارض قوية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 9000 شخص في إيطاليا.

وأعلن النجم الأرجنتيني السبت الماضي إصابته بكورونا، ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني من هذا الفيروس إلى جانب دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي.

وقال ديبالا (26 عاما) لشبكة “جي تي في” “أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت من أعراض قوية. خطيبتي أوريانا (ساباتيني) بدورها تخطت الأعراض”.

وأضاف “قبل يومين، لم أكن في حالة جيدة، كنت أشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لأني عانيت من صعوبة في التنفس وبثقل جسدي وألم في عضلاتي”.

وأضاف “أما الآن، فأستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لأنني عندما حاولت ذلك في اليومين الأخيرين كنت أرتعش بشكل قوي”.

وسجل ديبالا 13 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها هدف في لقاء القمة ضد إنتر في آخر مباراة خاضها فريقه قبل تعليق الدوري المحلي في 8 مارس/آذار.

ووصف ديبالا الهدف في مرمى إنتر، أحد منافسي فريقه إلى جانب لاتسيو على لقب الدوري الإيطالي، بالقول “الهدف ضد إنتر جعل مشاعري جياشة. (آرون) رامسي مرر لي كرة متقنة مثالية، من المؤسف عدم تواجد الجمهور في المدرجات” في تلك المباراة”.

وكلات