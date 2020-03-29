ليبيا – شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا طرابلس أمس السبت على مجموعة من الإجراءات الإحترازية بعد تسجيل حالتين أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

اللجنة رفعت بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق مجموعة من التوصيات المستعجلة للرئاسي تتمحور حول تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً و تقليص ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

كما وصت اللجنة بحظر التجوال بين المدن ويستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة،موجهةً التوصيات للمصرف المركزي بوضع آلية مناسبة للتعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة للحد من التجمع والازدحام في المصارف التجارية.

اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا شددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لحرس الحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعدم دخول اي أحد عبر المسالك الحدودية غير القانونية.