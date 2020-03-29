ليبيا – أصدرت اللجنة العليا لإدارة الازمة والإستجابة لمجابهة فايروس كورونا ببلدية مصراتة بناء على ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجهة المعتمدة والمخولة بإعلان حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي أعلن تسجيل حالة واحدة بالبلدية.

اللجنة أشارت في بيان لها إلى أنها والفرق الطبية والفنية قد كشفت على الحالة وقيمتها واتخذت الإجراءات اللازمة وأحالت العينة إلى المركز الوطني الذي أكد الإصابة والفريق الطبي وفريق الرصد يقومان بما يتطلبه الأمر من إجراءات التتبع والوقاية والسيطرة وفقا لتعليمات وإرشادات المركز الوطني ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضحت أنه قد تم تجهيز مستشفى خاص لحالات العزل والايواء وعيادات خاصة بالكشف مع ملاحظة أن هذه التجهيزات والاستعدادات قد تمت بالتبرع من أهالي بلدية مصراتة وفي الوقت الذي نثنى فيه على مجهودات العاملين والمتطوعين الذين يواصلون العمل للحد من المخاطر.

وأكدت على ضرورة التزام الجميع بحظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً وتقليل التجمعات بجميع أنواعها وأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات بشأن الحماية من انتشار فيروس كورونا.

كما طالبت اللجنة من المواطنين التواصل مع الأرقام المعلن عنها للإبلاغ عن أي أعراض للإصابة بالفيروس من ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق في التنفس أو سعال.

وأهابت بكل من اختلط بالحالة المؤكدة بضرورة التواصل والتعاون مع فريق الرصد وتسهيل مهمته فيما أوكل إليه من مهام حفاظاً على سلامة الجميع.