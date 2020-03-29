ليبيا – علق مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية دكتور أحمد المنظري على الكثير من الشائعات فيما يتعلق بفيروس كورونا كما يوضح موقف المنظمة من القضايا المرتبطة بالأزمة مثل فرص انحسارها صيفاً والأدوية التي يتم الترويج لها واللقاحات التي يتم العمل عليها كما يقيم الإجراءات المتبعة ببعض الدول العربية والتجربة الصينية لاحتواء الفيروس وإمكانية تعميمها.

المنظري أعرب عن قلقه المتزايد بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية لمرضى “كوفيد- 19” فبعض الأدوية المعاد استخدامها لأغراض غير الغرض الأساسي لها توصف للحالات الخفيفة أو غير المؤكدة…وفيما يلي نص الحوار.

س/ بداية، نود معرفة الموقف العلمي لمنظمة الصحة العالمية من دواء «الكلوروكين» المضاد للملاريا، والذي تم الترويج له باعتباره علاجاً لـ«كورونا» المستجد؟

نحن نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية لمرضى «كوفيد- 19»، فبعض الأدوية المعاد استخدامها لأغراض غير الغرض الأساسي لها توصف للحالات الخفيفة أو غير المؤكدة، بما في ذلك بعض الأدوية المضادة للالتهابات. هذه حالة مقلقة لنا؛ حيث لا يوجد حالياً أي عوامل علاجية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لـ«كوفيد- 19». وثمّة مصدر قلق آخر هو التأثير الضار لاستخدام مثل هذه الأدوية المعاد استخدامها، من حيث حدوث تفاعلات دوائية بين أنواع مختلفة من الأدوية.

س/ يُروّج لظهور لقاحات خلال وقت قصير لن يتجاوز نهاية العام، بينما المعروف أن إجراءات إنتاج اللقاحات تحتاج إلى سنوات. فهل تقصير المدة يتعلق بمواجهة حدث طارئ؟ وكيف يمكن ضمان سلامة اللقاح؟

بالفعل يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، ولكن الطوارئ الصحية المتلاحقة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، دفعتنا إلى تسخير الجهود العالمية وتكثيف الجهود البحثية، وتنسيق العمل مع المراكز البحثية لاختصار الوقت اللازم لتطوير لقاحات وعلاجات ضد الفيروسات التي تُكتشف، والأمراض التي تتسبب فيها.

تمكنَّا من تطوير لقاح «الإيبولا» في وقت أقل كثيراً ونعمل حالياً مع شركاء للقيام بالأمر نفسه حيال «كوفيد- 19».

وقد تلقت منظمة الصحة العالمية حتى الآن طلبات لمراجعة واعتماد 40 اختباراً تشخيصياً و20 لقاحاً قيد التطوير، ونؤكد أن كثيراً من التجارب السريرية للعلاجات جارية بالفعل وأن جميع الخطوات والتدابير التي تضمن سلامة وأمان وفعالية اللقاحات والعلاجات يتم اتباعها.

س/هل تتوقع أن تؤثر حالة السباق العلمي والتجاري للوصول للقاح، في أن يُصبح متاحاً للدول بمبالغ مالية أقل؟ وهل ستساعد المنظمة في توفيره بالدول الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً؟

نحن نعمل في إطار رؤية تسعى لتحقيق الصحة للجميع… وعادة ما تتدخل المنظمة مع الجهات المنتجة لضمان حصص للبلدان الأكثر احتياجاً، والأقل قدرة على توفير احتياجاتها. ولكن علينا إدراك الأمور بواقعية، فالمؤكد أن إنتاج اللقاح لن يلبي في البداية احتياجات الجميع لذلك تتم عملية تحديد دقيق للفئات ذات الأولوية القصوى مثل العاملين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مكافحة الفيروس، ورعاية المصابين والمرضى.

س/ أبدى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إشادة بالتجربة الصينية في احتواء الفيروس، فما عناصر نجاحها؟

نجحت التجربة الصينية في احتواء الفيروس وانحسار انتقاله، عبر مجموعة من الإجراءات الحاسمة المتكاملة وفق نهج مشترك بين الحكومة والمجتمع بأكمله. وتقدم التجربة الصينية نافذة أمل لجميع البلدان في احتواء الجائحة ويتطلب ذلك الجدية في الأداء ومضاعفة جهود اكتشاف الحالات وعزلها والتوسع في إجراء الفحوص المختبرية وتطبيق بروتوكولات المعالجة وتدابير التباعد الاجتماعي بما فيها العزل والحجر الصحي مع التركيز على التوعية العامة بكافة إجراءات الوقاية. وننوه هنا بأهمية مواصلة الصين جهودها حتى لا تتعرض لموجة جديدة من انتشار المرض.

س/ ما هو تقييم المنظمة لإجراءات الدول العربية في التعامل مع الفيروس؟

تشير متابعتنا الوثيقة مع البلدان أنها تتفاوت في الإجراءات التي تتبعها للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19» كما تتفاوت درجة جاهزيتها حسب اعتبارات عديدة، منها: الإمكانيات المتاحة، وقوة النظام الصحي، وتوفر خطط واضحة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة.

ولا شك في أن البلدان التي استثمرت مبكراً في خطط التأهب والاستجابة، وبذلت جهوداً سابقة على ظهور الفيروس كانت أكثر قدرة على الاستجابة له فور ظهوره.

في المقابل فإن البلدان التي تعاني من نقص في الإمكانيات أو ضعف في النظام الصحي، ولم تُعد مسبقاً خطة للتأهب، تواجه الآن تحدياً أكبر وتحتاج لاستكمال قدراتها وجاهزيتها للاستجابة خصوصاً البلدان التي تمر بصراعات ممتدة أنهكت نظمها الصحية، وأثرت على قدرة هذه النظم على التعامل بفعالية مع الجائحة.

وقد أعطتنا البعثات متعددة التخصصات التي أوفدتها منظمة الصحة العالمية إلى عدد من بلدان الإقليم صورة واضحة عن الجهود التي تبذل لاحتواء الفيروس، وهي جهود تستحق الثناء والتقدير.

وتظل نصيحتنا لكل دولة أن تضاعف الجهود المبذولة من أجل الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها وتعبئة مواردها البشرية للاستجابة للجائحة، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع.

وحتى البلدان التي ينتقل فيها المرض على مستوى المجتمع، أو تحدث فيها حالات إصابة جماعية على نطاق واسع، بإمكانها عكس اتجاه هذه الجائحة.

س/ما هو تفسير المنظمة لعدم تسجيل حالات في اليمن، وتسجيل حالة واحدة في ليبيا، وخمس حالات فقط في سوريا، رغم أن القطاع الصحي بالدول الثلاث منهك بسبب الصراع؟

لقد تم الإبلاغ عن حالة واحدة في ليبيا يوم 24 مارس وتم الإبلاغ قبلها عن خمس حالات في سوريا كما أشرتم والوضع في اليمن قد يتغير في أي لحظة ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه عن الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس «كورونا» وتغير جغرافية انتشاره بين يوم وآخر.

وبصفة عامة فإن عدم اكتشاف حالات إصابة أو ظهور حالات محدودة في بعض البلدان قد يعود لسببين أولهما عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد وثانيهما أن الفيروس في 80 % من الحالات يسبب مرضاً خفيفاً قد لا يُلتفت إليه ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه «كوفيد- 19».

وكما نرى فإن عدد هذه البلدان آخذ في التناقص السريع نتيجة وتيرة الانتشار المتسارعة للفيروس وقد قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم للبلدان لبناء قدراتها لاكتشاف وتشخيص مرض «كوفيد- 19» لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.

س/ لا يخلو الحديث عن فيروس «كوفيد- 19» من بعض الأخبار المنسوبة لدراسات علمية، مثل تلك التي تتحدث عن فصائل دم بعينها هي الأكثر إصابة بالفيروس، وتلك التي تقول إن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، فما مدى صحة تلك الأخبار؟

لا توجد دلائل علمية تدعم هذه الفرضيات.

س/ ومن بين ما يتم ترديده أيضاً، أن الفيروس مُخلَّق في إطار حرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة، فهل تم نفي هذا الأمر بدراسات علمية؟

لا تتوفر لدينا بيانات عن هذه الاتهامات ويفترض أن توفر الجهات التي توجه تلك الاتهامات الإثباتات العلمية على صحتها.

س/ إن الفرضيات التي يتم ترديدها على نطاق واسع، أن الفيروس سينحسر صيفاً، ما مدى دقة هذه الكلام؟

إننا نتعامل مع فيروس مستجد تم اكتشافه منذ أشهر قليلة لذا من الصعب التكهن بمعرفة ما إذا كان سيتغير نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة أم لا.

إلا أن البيانات أثبتت أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة والجافة كما يعيش في الأجواء الحارة والرطبة وقد انتشر في بلدان ذات أجواء حارة كما انتشر في بلدان ذات أجواء باردة.

ومن خلال خبراتنا مع فيروسات مماثلة وجدنا أن العامل الذي قد يتغير هو سلوكيات الناس خلال الصيف والتي تميل إلى التباعد والحرص على التهوية كما تقل خلاله نوبات السعال والعطاس أما إذا لم تتغير سلوكيات الناس خلال الصيف فمن الصعب توقع تغيير في نمط الانتشار بناءً على ارتفاع درجة الحرارة.

س/وما هو موقف المنظمة من إجراءات بعض الدول، كوقف تداول الصحف؟

يعود لكل دولة أن تقرر التدابير التي تتخذها لاحتواء الجائحة على الصعيد الوطني ولكننا نؤكد على أهمية إجراء تقييم دقيق للمخاطر لكي تأتي الإجراءات المتخذة بالنتيجة المرجوة، من دون مبالغة في التقييد التي قد يترتب عليها إضرار بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية ومضاعفة الأعباء الناجمة عن الجائحة.

س/كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين تطالب المواطنين بالمكث في منازلهم الأسبوعين القادمين؟ فلماذا فترة الأسبوعين؟

مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي، هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس وكسب الوقت، حتى تتمكن السلطات المحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية واستكمال قدرات البلدان على هزيمة الجائحة أي أنها إجراءات دفاعية يمكن أن تساعد في تقليل العبء على النظام الصحي وتقليل انتقال العدوى ولكن من الصعب احتواء الفيروس خلال أسبوعين فقط، أو الاعتقاد بأن التباعد الاجتماعي وحده سيحقق ذلك.

ومن أجل احتواء الجائحة ومكافحتها يجب على البلدان أن تضاعف جهودها لتعزل الحالات وتفحصها مختبرياً، وتعالج من يحتاجون العلاج وتفحص المخالطين إلى آخر الإجراءات المشددة التي يجب أخذها وتطبيقها بكل حزم وسرعة.

س/ ما هي النصائح التي تقدمها المنظمة لمواطني منطقة الشرق الأوسط لتجاوز هذه الأزمة؟

أقول لكل فرد من مواطني الإقليم إننا نعول على دور كل منكم في تحقيق الوقاية التي هي الكلمة الجوهرية في مواجهة هذه الجائحة وفي حماية أنفسكم وأحبائكم وبلدانكم.

وأشدد بما يكفي على أهمية التزام كل منكم بتدابير الوقاية مثل المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، والحرص على المباعدة الاجتماعية ومراعاة آداب السعال والعطس والحصول على المعلومات الصحية من مصادرها الموثوقة والالتزام بالإجراءات المشددة التي قد تضطر حكوماتكم لاتخاذها، لاتِّقاء الأخطار الفادحة لهذه الجائحة.