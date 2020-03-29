إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “حصانة لإسرائيل” بيني غانتس، اليوم الأحد، عن التوصل إلى تفاهمات مهمة نتيجة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.

وقال بيان مشترك صدر عن الطرفين عقب اجتماع عقد مساء السبت في مقر إقامة رئيس الحكومة واستمر حتى ساعات الفجر: “سيعقد اجتماع آخر خلال اليوم للتوقيع على اتفاق الائتلاف”، مشيرا إلى أنه تم تحقيق تفاهم فيما يتعلق بجميع بنود الاتفاق تقريبا.

وذكر مسؤولون في حزب “الليكود” أنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو على وزراء حاليين أن يعملوا كسفراء لإسرائيل بهدف إخلاء المقاعد الوزارية.

وتفيد الأنباء الواردة من أروقة المفاوضات بأن حزب “حصانة لإسرائيل” غير معني بحقيبة الخارجية لأن غابي اشكنازي غير مهتم بهذا المنصب. فقد كان من المفروض أن يتولى حقيبة الخارجية لمدة عام ونصف إلى أن ينتقل غانتس من منصب وزارة الأمن ليصبح رئيسا للوزراء. في المقابل، يطالب غانتس وفريقه بحقيبتي الصحة والأمن الداخلي أو تنازل “الليكود” عن رئاسة الكنيست.

وعلى الجانب الآخر، ألمح يولي ادلشتاين، الرئيس المستقيل للكنيست، أنه معني بأحد المنصبين، إما حقيبة الخارجية أو رئاسة الكنيست، ولهذا فإن تنازل فريق غانتس عن حقيبة الخارجية قد يكون مخرجا من هذه المعضلة.

ومن بين القضايا التي أثيرت في الاجتماع، المنصب الذي سيشغله نتنياهو بعد انتهاء مدته في رئاسة الحكومة بعد عام ونصف. وبما أن رئيس الوزراء، نتنياهو، يخضع للمقاضاة حاليا بتهم جنائية، فسيتعين على غانتس أن يوافق على سن قانون يسمح لنتنياهو بتولي منصب نائب رئيس الحكومة خلال فترة ولاية غانتس.

المصدر: i24NEWS