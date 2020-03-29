انجلترا – بدأ البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد تحديا جديدا بحلاقة شعره بنفسه بالكامل، قبل أن يطلب من عدة لاعبين تقليده ضمن حملات التشجيع على البقاء في المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا.

ولطالما أثارت تسريحات النجم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد حديث وسائل الإعلام، لكثرة بهرجتها وتنوع ألوانها إلا أنه استجاب لتحدي هازارد وظهر حليق الرأس.

وانضم إلى التحدي هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق أرسنال الإنجليزي، ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورا لبعض اللاعبين الذين قاموا بحلاقة شعرهم للهروب من ملل المنزل.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورا للثلاثي بعد الحلاقة، بجانب رسالة قاموا بتوجيهها للجماهير على مستوى العالم، بضرورة البقاء في منازلهم للحد من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانضم للمجموعة عدد من اللاعبين منهم ساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، وبريسنيل كيمبيمبي وأندير هيريرا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر:”ديلي ميل”