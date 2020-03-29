انجلترا – مع تحوُّل ملايين من الناس إلى العمل من المنزل وزيادة وتيرة التواصل الإلكتروني مع الآخرين في ظل حقبة التباعد الاجتماعي نتيجة فيروس كورونا، فإن شبكة الإنترنت تشهد تباطؤاً أكثر من ذي قبل، نتيجة الضغط المتزايد.

شركات تزويد خدمات الشبكة العنكبوتية أصدرت نصائح عدة؛ للتخفيف من حجم استهلاك الشبكة ومراقبة ما يؤثر على أدائها، في ظل استخدام جميع أفراد المنزل لها طوال ساعات النهار وبعض من الليل.

فالمسافة بين منزلك ومقسّم الهاتف، والوقت من اليوم الذي تتصل فيه بالإنترنت، وعدد الأشخاص في منزلك الذين يستخدمون الإنترنت في الوقت نفسه، يمكن أن تلعب مجتمعةً دوراً في إبطاء الاتصال.

شركة Ofcom البريطانية مثلاً نصحت بعدم استخدام الميكروويف في أثناء إجراء مكالمات الفيديو أو عند مشاهدة أفلام عالية الدقة، لأن موجات الميكروويف تضعف إشارة الواي فاي، على ما يبدو.

أظهرت أحدث البيانات من شركة Verizon أن عديداً من الأشخاص يلجأون إلى ألعاب الفيديو لتمضية الوقت، وهو ما يستهلك شبكة الإنترنت/ istock

1. استخدِم مكالماتك الأرضية أو wifi

يمكنك إعداد هاتفك لإجراء مكالمات على شبكة الهاتف المحمول بدلاً من الشبكة المنزلية أو الواي فاي.

2. أبعِد جهاز الواي فاي عن الأجهزة الأخرى

يمكن أن تتأثر سرعة جهاز التوجيه أو الراوتر إذا ما وُضع بجوار الهواتف اللاسلكية وأجهزة مراقبة الأطفال والمصابيح وأجهزة التلفاز وغيرها.

3. حاوِل تخفيف الضغط على الشبكة وتقليل الأجهزة التي تستخدمها

بمعنى: لا تشاهِد أفلاماً عالية الجودة، أو تجنَّب ألعاب الكمبيوتر، أو تحميل مقاطع الفيديو مع إجراء مكالمات فيديو في الوقت نفسه.

4. جرِّب استخدام الإنترنت عبر التوصيلات السلكية بدلاً من اللاسلكية

5. قم بتوصيل جهاز الراوتر مباشرة بمقبس الهاتف

لا تستخدم وصلة تمديد لتوصيل جهاز بمقبس هاتفك، ضعه مباشرة في المنفذ.

6. اختبر خط النطاق العريض الخاص بك

تحقَّق من سرعتك باستخدام اختبارات السرعة عبر الإنترنت؛ لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع ما تتوقعه أو دفعت ثمنه.

7. اتصِل بمزوّد الخدمة

إذا فشلت كل المحاولات السابقة في إنعاش الشبكة، فعليك الاتصال بمزوّد الخدمة، ولكن لا تتوقع أن تتم الإجابة على تساؤلاتك أو شكواك بسرعة؛ نظراً إلى الظروف الراهنة.

أطفِئ الأجهزة التي تتطلب خدمة شبكة الواي فاي إن لم تكن تستخدمها.

8. ابدأ حملة تنظيف الكمبيوتر

تفقَّد ما يلي على جهازك الخاص:

هل برنامج الفيروسات محدث؟

هل تملك آخر نسخة من المتصفح؟

هل تنظف الذاكرة المؤقتة بانتظام؟

توقَّف عن التحديث الأوتوماتيكي للأنظمة باستثناء المتصفح وبرنامج مضاد الفيروسات.

9 امنح جهاز الراوتر استراحة

وذلك بإطفائه وإعادة تشغيله مرة واحدة في الشهر، ولو تطلَّب الأمر يمكن إعادة هذه المحاولة كل يوم.

ألعاب الفيديو والمشاهدات في ارتفاع

من الجدير ذكره ما أظهرته أحدث بيانات استخدام الإنترنت من شركة Verizon الأمريكية، إذ تبين أن عديداً من الأشخاص يلجأون إلى ألعاب الفيديو لتمضية الوقت.

كما سجلت أرقام الشركة زيادة الألعاب بنسبة 75 بالمئة في ساعة الذروة، وزيادة بنسبة 34 في المئة للشبكة الافتراضية الخاصة أو VPN، وزيادة بنسبة 20 بالمئة في حركة الويب، وزيادة بنسبة 12 بالمئة في مشاهدة الفيديوهات.

شركة فودافون في ألمانيا، على سبيل المثال، قالت إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد بالمساء، إذ يمضي الناس الذين حُرموا من الخروج إلى الحانات والمطاعم الوقت أمام منصات المشاهدة.

بدورها أعلنت NETFLIX أنها ستخفض جودة الفيديوهات الخاصة بها؛ في محاولة للحفاظ على النطاق الترددي للأنشطة الأساسية على الإنترنت.

وكالات