مصر – كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن موعد بدء ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن المعلومات تستند إلى بيانات الدول التي شهدت انتشار الفيروس قبل مصر.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر، إنه “بحسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقتنا في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع، من انتشاره”.

وأضافت أن ذروة انتشار الفيروس لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من أن غدا هو بداية الأسبوع السابع، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.

وأوضحت أن “الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية