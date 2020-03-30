أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية عن مبلغ قدره 1500 دولار أسترالي، أي 920 دولاراً أمريكياً، يدفع كل أسبوعين للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن الإجراء الجديد تبلغ قيمته 80 مليار دولار أمريكي، ما يجعل دعم الحكومة الفيدرالية يبلغ أكثر من 197 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال أمين الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرغ، الذي تحدث إلى جانب رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاثنين، إن “هذا المستوى غير المسبوق من الدعم يعكس اللحظة غير المسبوقة التي نعيشها. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يتخطى بها الأستراليون أزمة فيروس كورونا”.

وتقول الحكومة إن الدفع يمثل حوالي 70٪ من متوسط الأجور، وحوالي 100٪ من متوسط الأجور في القطاعات الأكثر تأثراً بفيروس كورونا، مثل التجزئة، والضيافة، والسياحة. كما سيكون متاحاً للعمال بدوام كامل ودوام جزئي، والتجار الوحيدين، والعمال المستقلين الذين عملوا مع أصحاب عملهم لمدة 12 شهراً أو أكثر.

ومن المقرر أن تتدفق الدفعات التي خطط لها لمدة 6 أشهر، في الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار، بحسب قول فريدنبرغ، كما سيتأهل الموظفون الذين تركوا أعمالهم منذ الأول من مارس/آذار للحصول عليها أيضاً.