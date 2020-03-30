انجلترا – رد المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وقال المتحدث في بيان تناقلته وسائل إعلام، إن “دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما خطط للطلب من الحكومة الأمريكية موارد أمنية، تم إجراء ترتيبات أمنية ممولة من القطاع الخاص”.

وكان ترامب قد نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها، “الآن غادر هاري وميغان كندا إلى الولايات المتحدة.. لكن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!”.

وكان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إنهما استقرا مؤخرا في لوس أنجلوس.

المصدر: وكالات