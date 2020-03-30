إسرائيل – سادت حالة من القلق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا، عقب اكتشاف إصابة مستشارته للشؤون الأرثوذكسية بهذا الفيروس.

ومن المتوقع أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لفحص كورونا بعد التأكيد رسميا على إصابة مستشارته بالفيروس.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت الأنباء إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته قبل 4 أيام، وجاءت النتيجة إيجابية.

وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية “13”، الاثنين، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد.

وكانت القناة قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وقال مكتب نتنياهو ردا على ذلك إنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيا وأنها كانت ترتدي “كمامة واقية وقفازا طبيا”.

وأشار المكتب إلى أنه حفاظا على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك.

وليس من الواضح، ما إذا كان الكشف عن هذه الإصابة سيؤدي إلى وضع نتنياهو ووزراء ومسؤولين في مكتبه، في الحجر الصحي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “سنتبع تعليمات وزارة الصحة”.

وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وإجمالا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية