ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد الأشهب والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري بحضور مدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراءعبدالرازق الجريبي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع الشبكة العامة للكهرباء وتغطية العجز الحاصل نتيجة للأعطال الفنية التي طرأت بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وأبرزها مشكلة الوقود والغاز وكيفية إيجاد حل لها والاستعدادات لفصل الصيف حيث تبلغ الشبكة الذروة في فصل الصيف.

وشدد الثني على ضرورة معالجة أي خلل في الشبكة العامة خلال هذه الأيام بما يكفل تخفيف طرح الأحمال بما يخفف المعاناة عن المواطنين الملتزمين في تطبيق قرارات الحكومة بالحجر المنزلي وحظر التجول، لمكافحة وباء كورونا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مكافحة جائحة كورونا وضمن الترتيبات التي اتخذها رئيس الحكومة للتخفيف من أعباء المواطن مع قرارات حظر التجول وحجر المدن.

يُشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء سلمت عددا من الآليات الخدمية والفنية كدفعة أولى للهيئة لتتمكن من أداء مهامها المنوطة بها.