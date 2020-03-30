روسيا – كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، عن إجراءات إضافية لدعم شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال اجتماع حكومي إنه سيتم تقديم ضمانات حكومية بقيمة 100 مليار روبل (نحو 1.25 مليار دولار) للمصارف في روسيا لتقديم قروض بشروط ميسرة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع رواتب الموظفين.

وأضاف، أن الحكومة ستقدم ضمانات لكل من “سبيربنك” و”في تي بي” بمبلغ 20 مليار روبل لكل منهما لنفس الهدف.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية قررت الأسبوع الماضي توسيع دعمها لقطاع الأعمال في البلاد لمواجهة تداعيات كورونا.

كذلك خصصت الحكومة 5.2 مليار روبل لشراء سيارات إسعاف جديدة.

المصدر: “نوفوستي” + “إنترفاكس”