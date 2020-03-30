ليبيا – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية على متابعتها بيان السفارة الأمريكية في ليبيا حول مساعدتها بتقديم 6 ملايين دولار كمساعدة من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وزارة الخارجية أشارت في بيان لها أمس الأحد إلى الحكومة الليبية الممثل للشعب الليبي والمنبثقة عن مجلس النواب الليبي والتي تبسط سيادتها على أكثر من 95% من الأراضي الليبية وتتواجد في أكثر من 85 بلدية من مختلف مناطق البلاد تود الايضاح أن هذه المساعدات قدمت لحكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية والتي بسببها أصبحت ليبيا دولة تتلقى المساعدات.

ولفتت إلى أن هذه الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات والمرتزقة والخارجين عن القانون تمثل محاصصة مناطقية مقيتة ولا تقدم خدماتها لليبيين وانما مرتهنة للمليشيات والمرتزقة.

وعليه فإن الحكومة الليبية عاقدة العزم لتقديم خدماتها والقيام بواجباتها لمواجهة جائحة كورونا هذا العدو الخفي وهذه الحرب التي لابد من تضافر الجهود الدولية لمحاربتها.

كما أكدت أن الحكومة الليبية تعمل مع مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية ومصرف ليبيا المركزي متحدون جميعاً لخدمة الشعب الليبي واهل ليبيا والحفاظ على ارواحهم من هذا الوباء القاتل.