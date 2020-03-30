السعودية ترفع صادرات النفط إلى 10.6 ملايين برميل يوميا

السعودية ترفع صادرات النفط إلى 10.6 ملايين برميل يوميا

السعودية – صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الإثنين، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها النفطية، بدءا من مايو/ أيار المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 10.6 ملايين برميل يوميا.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل النفط، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن الزيادة تأتي أيضا نتيجة انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء تراجع حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، قد أظهرت أن صادرات المملكة النفطية قد بلغت 7.294 مليون برميل يوميا في يناير الماضي (أحدث بيانات متوفرة).

والشهر الجاري، أعلنت شركة أرامكو زيادة إمداداتها (محليا وخارجيا) النفطية إلى 12.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن طاقتها الإنتاجية القصوى.

كما وجهت الحكومة الشركة لاحقا لرفع طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك، عقب فشل إتفاق “أوبك+” على تعميق خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بعد معارضة روسيا للاقتراح.

الأناضول