ليبيا – إنتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر آداء رئيس المجلس الرئاسي فائز السرج قائلاً:” لقد بلغ السيل زباه بسبب سياسات التردد وسوء اختيار الكوادر وتفشي الفساد وعدم استجابتك لكل التنبيهات والنصائح”.

الشاطر إعتبر في تغريده له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن السراج يواجه حالياً غضبة شعبية عارمة لأنه أوصل البلاد إلى ما وصفه بـ”كارثة حفتر” وأهمل الاستعداد لوباء كورونا .

وأضاف:” 35 بلدية تمهل الرئاسي 48 ساعة لتصحيح أوضاعه وطوارئ مصراته تطالبه بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للعدوان على المنطقة الغربية نحن امام غضب شعبي مشروع وعلينا تأييده لانه يهدف الى تصحيح المسار الذي تعطل طيلة 4 أعوام الماضية حصيلتها فساد و ضياع للدولة “.