سوريا – أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

وكانت الوزارة أعلنت امس عن تسجيل أول وفاة بالفيروس، وأن سيدة توفيت فور دخولها الى المشفى بحالة إسعاف، وأضافت أنه “تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا”.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعدة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى يوم 16 نيسان القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.

ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.

المصدر: سانا + RT