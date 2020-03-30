ليبيا – أكدت القنصلية الليبية العامة بمدينة صفاقس التونسية أنها أنهت المرحلة الأولى من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين في الجنوب التونسي بتسكينهم في عدد من الفنادق والشقق في عدد من المدن التونسية.

القنصلية لفت بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنها شرعت في المرحلة الثانية من العملية بتقديمها لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المواطنين العالقين خاصة المرضى منهم موضحة أنها ستستمر في تقديم الخدمات اللازمة وفقًا لتعليمات وزارة الخارجية.

وذكرت القنصلية في رسالة لها أنها تمكنت من تسكين عدد 1362 مواطن ومواطنة منهم 278 مواطن دفعوا قيمة الإيجار بأنفسهم على أن تعالج القنصلية هذا الأمر مالياً في وقت لاحق.