ليبيا – أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة طبية فرعية مهمتها وقاية الأطفال من الوباء.

القرار الذي صدر أمس الأحد نص على تكليف الدكتور عبد الله سليمان التير رئيساً للجنة وبعضوية كل من محمد رافع عباس واحمد عبد القادر المغربي ويوسف عبد الله بالرأس علي وفايز رجب اهليس ومهند عبد الهادي الزوي و صلاح احمد العمروني.

وأوضح أن اللجنة مهمتها مهمة الأطفال من حيث وقايتهم من وباء كورونا المستجد وإبداء الاستشارات الطبية فيما يتعلق بشأنهم وكل ما يعني لها من ملاحظات حول الاحتياجات والمعدات الطبية للوقاية، وتقديم تقريراً مفصلاً (يومي) إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الوباء.