ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري بأن 5 جثث للمقاتلين المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا وصلت أمس الأحد إلى قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في ريف عفرين حيث قتلوا خلال المعارك الدائرة في ليبيا ليجري دفنهم في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا وفقاً للموقع الرسمي للمرصد السوري 156 مقاتل.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

كما رصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 “مرتزق” في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

يذكر أن المرصد السوري رصد قبل أيام تمكن “قوات حفتر” من أسر مقاتل سوري من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا.