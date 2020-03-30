ليبيا – أكد رئيس غرفة الطوارئ بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد العزيبي أن معظم المخالطين للمصاب الأول بفيروس كورونا في ليبيا صحتهم جيدة وهو مؤشر على عدم انتقال العدوى لهم، موضحا أن نتائج التحاليل ستظهر قريباً وستؤكد النتيجة.

العزيبي فوي تصريح لبرنامج “LIVE” الذي بث على قناة “NEWS 218″ أمس الأحد قال إن المركز الوطني يواجه نقصا في أداة المسح (SWAP) المستخدمة في سحب عينة تحليل فيروس كورونا “كوفيد- 19″، مبينا أن جهاز الإمداد الطبي يعمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن فرق المركز من الاستمرار في عملها في الكشف عن الإصابات في البلاد.

ولفت العزيبي إلى أن المركز الوطني وزع معدات كافية على مستشفيات البلاد ضمن خطته لمواجهة جائحة وباء كورونا.