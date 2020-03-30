ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن كل ما قاله شقيق المصاب الأول صحيح فالقصور وقلة الإمكانيات هو واقع المؤسسات الصحية في البلاد،موضحاً حقيقة الأوضاع بالإشارة إلى أن المراكز الصحية في ظل انهيار الأوضاع السابق لم تكن مهيأة لهذه الجائحة المفاجئة وكذلك الطواقم الطبيةومشيراً إلى أن المريض ينتظر جهوزية غرف العزل في مستشفى معيتيقة لينقل إليه.

النجار وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد أضاف:” حتى الآن لم تجهز أماكن للإيواء والحجر الصحي وكل الحالات المشتبه بها محجورون في بيوتهم بل يجد أغلبهم صعوبة بالغة في الحصول على مراكز للكشف وأخذ عينات منهم”.

واعترف بهروب الأطقم الطبية عند وصول أي حالة تتطلب العناية والرعاية الصحية،مشدداً على ضرورة أن تضطلع وزارة الصحة والسلطات بمهامهم .

رئيس المركز أكد أن الخبرات في ليبيا متوفرة لكن الإدارة غائبة تماماً،منوّهاً إلى أن عدم السيطرة على الأوضاع يعني دخول البلاد في كارثة صحية.