ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر مع وزيري المالية ووزير الإقتصاد والصناعة فرج بومطاري وعلي العيساوي لبحث الإجراءات المالية التي يجب التعجيل بها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى الاثار الاقتصادية للأزمة والإجراءات المالية التي ينبغي التعجيل بها وحول دور وزارة المالية ووزارة الاقتصاد في مكافحة جائحة كورونا.

ومن جانبه،ذكر وزير الصحة أن الازمة تتعدى وزارة الصحة وتشمل كافة الوزارات والقطاعات ولها تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والدولة.