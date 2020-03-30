بنزيما بعد مقارنته بمهاجم منتخب فرنسا: لا تخلطوا بين سيارة الفورمولا 1 والكارتينج

بنزيما بعد مقارنته بمهاجم منتخب فرنسا: لا تخلطوا بين سيارة الفورمولا 1 والكارتينج

إسبانيا – استهزأ الدولي الفرنسي السابق ومهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيما بمواطنه أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي ومنتحب فرنسا لكرة القدم.

ورد بنزيما على سؤال أحد متابعيه في فيديو عبر موقع “إنستغرام” بشأن من الأفضل هو، أم جيرو؟ فقال: “لا يمكن الخلط بين سيارة فورمولا 1 وسيارة سباقات الكارتينج، أنا ودود معه ولكنني أعرف بأنني أنا سيارة الفورمولا 1”.

وتابع بنزبما الذي ينحدر من أصول جزائرية: “كل واحد منا شق طريقه، طريقة لعبه تناسب المنتخب الفرنسي لسبب واحد، إنه لاعب جيد لكن هناك لاعبين آخرين مثل مبابي وغريزمان، يمتلكون السرعة ويلعبون بين الخطوط، هو يلعب في الأمام مما يسمح للاثنين الآخرين بالتحرك كثيرا بين الخطوط”.

وأتم: “ما يفعله (جيرو) ليس مذهلا ولكنه يقوم بأشياء مدهشة.. هل يحب الجميع كيف يلعب؟ لا أدري، لا أعرف. لكن طريقة لعبه تعمل بشكل جيد للمنتخب الفرنسي”.

ولم يخض بنزيما أي مباراة مع منتخب فرنسا منذ العام 2015، بعد استبعاده على خليفة تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، بشريط جنسي.

وبدون بنزبما، وصل منتخب فرنسا لنهائي كأس أمم أوروبا 2016، وتوج بمونديال 2018.

المصدر: وكالات