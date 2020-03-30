تفوق للريال ودورتموند.. تعرف على أغلى اللاعبين في العالم تحت 21 عاما

تفوق للريال ودورتموند.. تعرف على أغلى اللاعبين في العالم تحت 21 عاما

إسبانيا – يبدو أن المستقبل في كرة القدم سيكون حليفا لبايرن ميونيخ وريال مدريد وبوروسيا دورتموند، إذ تحظى هذه الأندية بلاعبين تحت 21 عاما يعتلون قائمة أغلى اللاعبين في العالم في هذه الفئة.

وأجرى المركز الدولي للدراسات الرياضية دراسة حول القيمة السوقية لأفضل 50 لاعب كرة قدم ممن لم يتجاوزوا 21 عاما ويلعبون في أفضل 5 دوريات في أوروبا بحسب قيمتهم السوقية.

لكن كيف جرى تحديد القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين؟ تتناول دراسة المركز ثمانية عوامل لها تأثير حاسم على القيمة السوقية للاعب، منها ثلاثة عوامل خارج تأثير اللاعب نفسه وهي المستوى الاقتصادي والرياضي للنادي الذي يلعب فيه اللاعب.

كما يهتم المركز في تقييمه بالسياق الزمني الذي تحدث فيه عملية الانتقالات للاعبين بين الأندية، وأخذ في الاعتبار التطور التاريخي لتقييم أسعار اللاعبين إلى جانب التضخم.

وهنا أصحاب المراكز السبعة الأولى في تصنيف المركز الدولي للدراسات الرياضية:

المركز السابع:

الإسباني فيران توريس لاعب نادي فالنسيا (20 عاما) ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد مع النادي حتى عام 2021، وتبلغ قيمته السوقية 55.2 مليون يورو.

المركز السادس:

البريطاني كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشلسي (20 عاما) ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد حتى عام 2024، وتبلغ قيمته السوقية 72.3 مليون يورو.

المركز الخامس:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (19 عاما) مهاجم ريال مدريد، ولديه عقد مع النادي حتى عام 2025. تبلغ قيمته السوقية 73.9 مليون يورو.

المركز الرابع:

البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس (18 عاما) لاعب ريال مدريد ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025. تبلغ قيمته السوقية 88.9 مليون يورو.

المركز الثالث:

الكندي ألفونسو ديفيز (20 عاما) ويلعب في دفاع نادي بايرن ميونيخ، ويرتبط معه بعقد حتى عام 2023 وتبلغ قيمته السوقية 92.5 مليون يورو.

المركز الثاني

النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند (19 عاما)، ولديه تعاقد مع النادي حتى عام 2024، وتبلغ قيمته السوقية 101 مليون يورو.

المركز الأول

الإنجليزي جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند (20 عاما)، ولديه عقد حتى عام 2022، وتبلغ قيمته السوقية 198.5 مليون يورو.

وكالات