إسبانيا – اكد الحارس الألماني لنادي برشلونة أندريه تير شتيغن إنه ليس شغوفا بكرة القدم، ولا يتابع الكثير من المباريات، ويجهل أسماء عدد من اللاعبين المنافسين.

وتحدث الحارس الألماني -في حوار مع صحيفة “ألباييس” الإسبانية- عن يومياته في الحجر الصحي المفروض في إسبانيا ضمن جهود احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكشف عن جوانب من حياته الخاصة.

وقال تير شتيغن “يضحك الناس عندما أخبرهم أنني ليست لدي أي فكرة عن كرة القدم، وأنني لا أشاهد الكثير من المباريات باستثناءات قليلة، مثل المباريات الكبيرة، أو تلك التي يشارك فيها الأصدقاء. في بعض الأحيان، يسألونني عن اسم لاعب وليست لدي أي فكرة عنه”.

وأضاف “في بعض الأحيان لا أعرف أسماء اللاعبين الذين نواجههم، ولكن عندما أشاهد لقطات عبر الفيديو أتعرف عليهم، وأتذكر جيدا ما قاموا به خلال المباراة”.

وقال إنه يفضل ملعب كامب نو في برشلونة على الملاعب الألمانية، وأشار إلى أن جماهير النادي الكتالوني تهتم بالتفاصيل، وعبر عن إعجابه بأهازيجهم وطريقتهم في التشجيع.

ووجه الحارس الألماني رسالة للجماهير، وطلب من الجميع البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس، وقال “نمر جميعا بالحالة نفسها، والأولوية للمحافظة على صحتنا، وعلينا أن نواصل تحفيز الناس لكي يبقوا في منازلهم”.

وأوضح أنه يستغل فترة الحجر المنزلي من أجل ممارسة هواياته المفضلة، مثل الطبخ والمطالعة، وقال “أقضي معظم الوقت بين غرفة المعيشة والمطبخ، كذلك أقضى الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية”.

وكالات