سوريا – أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا امس أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية، مستمرة في تسيير دورياتها في محافظتي حلب والحسكة شمالي سوريا، على الحدود مع تركيا.

وفي موجز صحفي يومي، أعلن رئيس مركز حميميم أوليغ جورافليوف، أن الطيران الحربي الروسي، نفذ كذلك طلعات دورية فوق مطار كويرس في ريف حلب، ومطار متراس بريف مدينة عين العرب، وعين عيسى في محافظة الرقة، والمحمودلي في محافظة الرقة.

وأكد جورافليوف، عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

المصدر: نوفوستي