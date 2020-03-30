ليبيا – قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة إن انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي أمس الأحد نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وباقي المدن يوم الإثنين.

الجهاز طمأن عبر مكتبه الإعلامي المواطنين بعودة الكهرباء للحقل وبدء إعادة تشغيل آبار الحقل أمس الأحد وضخ المياه بفضل جهود الكوادر الفنية المتواجدة بالحقول رغم كل الصعوبات اللوجستية و الأمنية وأيضاً مخاطر إنتشار وباء الكورونا.

وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع عودة معدلات ضخ المياه المعتادة ورجوع المياه للمدن يوم غدٍ الثلاثاء.