إسبانيا – يحتفل النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لكرة القدم، وقلب دفاعه النابض اليوم، بعيد ميلاده الـ34، إذ أمضى حتى اليوم 15 عاما في صفوف “الميرنغي”.

وهنأ ريال مدريد قائده راموس من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” فيديو لأهم أهداف قلب دفاعه النابض وأبرز البطولات التي حققها مع “الميرنغي”.

انضم سيرخيو راموس إلى صفوف ريال مدريد عام 2005 قادما من فريق إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، ودافع عن ألوان “الميرنغي” 640 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز 91 هدفا.

وتوج القيصر راموس أحد أفضل المدافعين في العالم، مع الفريق الملكي بلقب بطل دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ” أربع مرات، وبلقبين لكأس السوبر الأوروبي، و4 مرات بلقب بطل الليغا الإسبانية، إضافة إلى لقبين في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

كما ساهم راموس في فوز منتخب بلاده “لا فوريا روخا – La Furia Roja” بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مرتين متاليتين (2008، 2012)، إضافة إلى لقب بطل كأس العالم لأول مرة في تاريخ “الماتادور”، في عام 2010 بجنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات