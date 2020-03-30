ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الوسطى والشرقية عادل بن دردف توافر أسطوانات غاز الطهي والوقود بإدارة تشغيل منطقة بنغازي – مستودع رأس المنقار ولا يوجد أي نقص فيه.

بن ردف أوضح في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية أمس الأحد أنّ تقليص عدد الموظفين بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا في العمل الإداري فقط، أما التشغيل فيعمل بشكل مكثف بعدد يراوح ما بين 18 و 20 ساعة يوميًا، ولا يوجد أي نقص لديهم في غازي الطهي والوقود “البنزين”.

وأشار بن دردف إلى أنّ النقص لديهم في وقود الديزل فقط وستصل ثلاث شحنات خلال الأسبوع الجاري وسيتم الإعلان عن الشحنات التي تحملها في وقت لاحق، مؤكدًا أنّ الغاز يصل إلى موزعي الغاز الرسميين بمختلف المناطق وإن كان هناك خلل فهو خارج على إرادة الشركة.

ورجح بن دردف أنّ ارتفاع أسعار غاز الطهي سببه تجار الأزمات الذين يستغلّون كل الظروف التي تمر بها البلاد لكسب المال فضلًا عن حظر التجوّل ما يجعل المواطنين لا يحصلون على غاز الطهي أو الوقود بسبب الازدحام.

مدير المكتب الإعلامي ختم تصريحه بالقول:”خاطبنا عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات حول خطة عمل جديدة،حيث يتم توفير الكميات بشكل مكثف لموزعي الغاز لتوصيلها وتوزيعها للأحياء والمناطق بالسعر الرسمي عينه دون أن يتم التلاعب بالأسعار من تجار الأزمات”.