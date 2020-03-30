ليبيا – أكد عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا على أن الجيش الليبي يرصد بدقة مخازن الذخيرة والأسلحة التركية التي أرسلتها أنقرة مؤخراً لدعم مليشيات الوفاق في طرابلس.

الصابر لفت في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” أن الجيش لديه معلومات دقيقة عن أماكن مخازن الذخيرة والأسلحة وكان ذلك واضحاً خلال تدمير مخزن ذخيرة نوعية استلمتها المليشيات منذ فترة قريبة من تركيا في محور عين زارة.

ونوّه إلى أن المرتزقة السوريين في حالة نفسية سيئة نتيجة الهزائم المتتالية والضربات الموجعة التي تتلقاها مليشيات الوفاق وعدم إيفاء تركيا بوعودها لهم حيث يعيشون أوضاعاً مزرية، موضحاً أنهم لم يكونوا علي دراية كافية بقوة وحدات الجيش.