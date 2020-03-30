ليبيا – إعتبر عضو مجلس مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن مخرجات برلين ولدت ميتة لأنها لم تضف أي جديد على المواقف الدولية.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنها تحديد المعتدي من المعتدى عليه والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والمتعلقة بالاعتراف بحكومة الوفاق.

ولفت إلى أن هذا الأمر يحول دون الوصول إلى نتائج لأنه يوجد تعارض بين تحقيق المصالح ودعم ما وصفها بـ” الشرعية ” لهذا كانت مخرجات برلين ضعيفة وغير قابلة للتنفيذ.

واختتم قائلاً :”ومن ثم فإنه يتعين على كل سياسي ليبي أنه لا وجود لحل من الخارج وأن الأمر يتوقف الآن على انتصار عسكري شامل أو أن يجلس الليبيون بمفردهم على طاولة حوار يتنازل فيها الطرف المعتدي عن طموحاته في السيطرة والرغبة في الحكم والعودة لحكم الفرد”.