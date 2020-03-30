ليبيا – أفاد مدير جهاز الرصد والمتابعة بالجيش غيث أسباق أنه تم رصد حركة رحلتين جوّيتين بين مطار اسطنبول التركي ومطاري مدينة مصراتة ومعيتيقة بالعاصمة طرابلس خلال الـ48 ساعة الأخيرة رغم توقيف كافة الرحلات الجوية وتعليق الطيران بين البلدين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

أسباق وفي تصريح لموقع “العربية.نت” امس الأحد أوضح أن طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية أقلعت الجمعة من مطار طرابلس نحو مطار إسطنبول قبل أن تعود يوم السبت بعد نقل حمولتها والأحد غادرت طائرة أخرى مطار مدينة مصراتة باتجاه اسطنبول ثم عادت إليه وذلك في رحلات غير مسجلة وغير معلنة وحمولتها مجهولة، مرجحا أنها تنقل أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة ومرتزقة سوريين تزامنا مع تصاعد المواجهات العسكرية هذه الأيام بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بالمنطقة الغربية وبعد الخسائر البشرية واللوجستية التي لحقت بالمليشيات

وأشار مدير الجهاز إلى أن الخط الجوّي بين المنطقة الغربية وتركيا مازال مفتوحا ونشطا رغم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 8 من بينها 6 في مدينة مصراتة وبعضها وافدة من تركيا وهو ما أثار مخاوف الليبيين من تداعيات دخول مرتزقة سوريين إلى ليبيا على الصحة العامّة.