ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من شباب ليبيا.

معزب لفت في حديثه لوكالة “سبوتينك” الروسية أمس الأحد أن الاشتباكات الدائرة لن تحقق أي نتائج على الأرض وأن الوضع الميداني سيستمر في حالة الكر والفر إلى أن يتم فرض حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة ويضبط الأوضاع العسكرية والأمنية.

وإعتبر أنه لا يوجد خيار سوى الاستمرار في مسار برلين وأنه من المحتمل بعد انتهاء أزمة كورونا تستأنف العملية السياسية مرة أخرى خاصة أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلى أي حل.