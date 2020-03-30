ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الاثنين السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مستجدات ما وصفه معيتيق بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والوضع العسكري في مناطق الاشتباكات وتداعياتها على الاوضاع الانسانية في العاصمة في ظل الظروف الحالية ومخاطر انتشار وباء كورونا.

وجدد السفير الإيطالي دعم بلاده لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والتنسيق مع مختلف الدول لوقف العمليات العسكرية وتركيز الجهود لمواجهة جائحة كورونا.