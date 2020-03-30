ليبيا – نصح أخصائي الصحة العامة، المدير التنفيذي في منظمة الصحة العالمية، مايك راين، بعزل كافة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المسجد في المستشفى لأن العزل المنزلي قد ينفع إذا كان هناك وعي تام بكيفية إدارته.

راين قال بحسب “سكاي نيوز عربية” إن :”كل حكومة عليها التعامل بجدية وحكمة في نفس الوقت عبر نصح مواطنيها بالبقاء في منازلهم” ، مضيفاً “من المهم أن تتحلى كل حكومة بالشفافية مع السكان لشرح وتفسير سبب تقييد الحركة”. متابعاً: “تقييد الحركة في أي سياق يجب التعامل معه بعناية فائقة”.

وقال إن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة المعمول بها في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن تؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء فيروس كورونا، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.

وأضاف:” نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة”.

وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان في ختام حديثه :”يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض (للإصابة) قبل أسبوعين”.