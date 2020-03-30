الولايات المتحدة – توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن يكون إصدار الصكوك حول العالم مستقراً خلال 2020، عند 180 مليار دولار، مقارنة مع 179 مليار دولار في 2019.

وقالت موديز في مذكرة بحثية، الإثنين، إن هناك مخاطر سلبية نظراً لانتشار فيروس كورونا، حيث قد تؤدي الإضرابات الحالية في حال بقائها لوقت طويل، إلى عزوف مصدري الصكوك عن السوق.

وحسب المذكرة، من المتوقع أن يستمر توسع سوق التمويل الإسلامي في 2020 وما بعده، نظراً لما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا من دعم، لتنمية المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، رغم انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المذكرة إلى أن سوق التأمين التكافلي، ستشهد نمواً مستقراً نظراً لزيادة أقساط التأمين في الأسواق الحديثة.

ومن المنتظر أن تحافظ سوق التمويل الإسلامي في السعودية، الأكبر في العالم، بينما سيستمر القطاع في التوسع في ماليزيا، وفق المذكرة.

ورجحت أن حصول الاندماجات بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، سيحفز الزيادات الحادة غير المتكررة في الأصول، كما حدث في 2019.

وفقا للمذكرة، زاد تركيز المصارف الإسلامية في الأسواق المالية الإسلامية الأساسية، بدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، حيث وصل إلى 31.2 بالمئة في سبتمبر/أيلول 2019 مقارنة بـ 25.5 بالمئة في 2013.

الأناضول