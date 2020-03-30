سويسرا – مع استمرار أزمة كورونا، تتزايد الدعوات لاستغلال فترة التوقف الإجباري الحالية من أجل إعادة التفكير وجعل الأزمة لحظة فارقة في عالم كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه ربما حان الوقت “للتفكير المعمق”، كما توقع الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس بمشاهدة “عالم كرة قدم جديد” بمجرد استئناف المسابقات.

وتستعد الأندية والاتحادات لخسائر كبيرة، واعتبر رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم أندريه أنييلي أن كرة القدم في القارة تواجه “تهديدا وجوديا”.

وتشير التقديرات إلى أن أندية الدوري الألماني -على سبيل المثال- ستخسر نحو 750 مليون يورو إذا لم يستكمل الموسم.

وبدأ إنفانتينو مناقشة عملية التجديد، رغم أنه كان مؤيدا لتوسيع البطولات، منذ ترأسه الفيفا، وقاد مشروع زيادة عدد الفرق في كأس العالم بداية من نسخة 2026 لتصبح 48 فريقا، وإقامة بطولة جديدة لكأس العالم للأندية مكونة من 24 فريقا.

وقال إنفانتينو لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية -في وقت سابق هذا الأسبوع- “الأمر يتعلق بإقامة مسابقات أقل، ولكنها أكثر إثارة، ربما بعدد فرق أقل لتحقيق توازن أفضل، وكذلك إقامة عدد أقل من المباريات ولكنها تكون أكثر تنافسية؛ بهدف حماية صحة اللاعبين”، وأضاف “هذا ليس خيالا علميا، دعونا نتحدث عن هذا الأمر”.

ويعتقد هونيس -الذي ساعد بايرن ميونبخ ليصبح أحد أغنى الأندية في العالم- أن كرة القدم في فترة ما بعد فيروس كورونا سيكون لها وجه مختلف، وقال لمجلة “كيكر” الألمانية “الوضع الحالي خطير، ولكنه فرصة أيضا لتغيير الإحداثيات قليلا”.

وأضاف “لا يمكنني تصور انتقالات بقيمة مئة مليون يورو في المستقبل القريب. سوف تقل مبالغ الانتقالات، المبالغ في العامين أو الثلاثة المقبلين لن تصل للمستوى الحالي، كل الدول تأثرت. بكل تأكيد سيكون هناك عالم جديد لكرة القدم”.

وتساءل المدير التقني لنادي “سانت باولي هامبورغ” إيوالد لينين: “لماذا يجب حصول ناد واحد على خمسمئة مليون يورو، ويحصل آخر على خمسين؟ أو يجب حصول اللاعبين على رواتب متفاوتة؟”

وقال رئيس نادي سانت باولي إن التقليص يجب أن يحدث الآن، وقال “يجب أن نتساءل عن النظام السابق في كرة القدم المحترفة، لأنه يجب أن يترك طريقا لظهور نظام جديد من التضامن”.

وأدلى مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف بتصريح دعم خلاله العودة للنهج الأساسي في المجتمع وكرة القدم.

وقال لوف “عاش العالم تجربة انهيار جماعي. يبدو أن الأرض تدافع عن نفسها ضد البشرية، التي تعتقد أنها دائما قادرة على فعل أي شيء، وتعرف كل شيء”.

وأضاف “القوة، الجشع، الربح، كانت دائما في المقدمة. ولكن الآن لدينا شيء يؤثر علينا جميعا، وندرك ما هو الشيء المهم في الحياة؛ الأصدقاء، والعائلة، واحترام الآخرين. يجب أن نظهر أن بإمكاننا أن نصبح مختلفين، وأن نعامل بعضنا البعض باحترام أكبر في المستقبل”.

وكالات