ليبيا – قال قائد المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش اللواء بلقاسم الأبعج إن المناطق الجنوبية مؤمنة بشكل كامل حاليا،مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل قاعدة “الواو” الجوية في القريب العاجل لكي تساهم في تأمين الحدود الجنوبية.

الأبعج وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية “أمس الاثنين أوضح أن قاعدة “الواو” من أهم القواعد بالمنطقة الجنوبية حيث تعتبر بالإضافة إلى قاعدة “الويغ” نقاط للجيش لمراقبة وحماية الحدود مع دولتي النيجر وتشاد.

وأشار إلى أن وحدات القوات المسلحة التابعة لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية قامت منذ أيام بجولة تفقدية بمنطقة “الواو” بالجنوب الغربي التي تبعد عن منطقة تمسة حيث أقرب منطقة سكنية على بعد 150 كيلومترا.

كما لفت إلى أن القاعدة المذكورة لها دور في إنجاز العملية العسكرية للجيش في العاصمة طرابلس حيث تساعد الدوريات العسكرية على حماية الحدود من المرتزقة،مشيراً إلى قيام دوريات بتلك المنطقة التي تعتبر منطقة نشطة للإرهابيين الفارين من مدن بنغازي وسرت ودرنة فضلا عن كونها تعتبر منطقة عبور للمهربين والمرتزقة.

وأشار قائد مجموع المناطق العسكرية الجنوبية إلى أن هذه الدوريات شملت “منطقة الواو الكبير ،الواو الصغير،واو الناموس ،قاعدة الواو الجوية” ووادي معرف الذي يعتبر نقطة عبور إلى دولة تشاد،لافتا إلى تمشيط كل هذه المناطق وتأمينها بالكامل.

قائد المناطق العسكرية ختم تصريحه بالقول:”إنه تم القبض على عدد من المهربين وعدد من صهاريج الوقود وعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين”،مشيرا أن عددهم يتجاوز الخمسين مهاجرا فضلا عن عدد من المهربين الذين تم القبض عليهم ويتجاوز عددهم العشرة.