ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الاثنين تعليماته بتشكيل لجنة لتعقيم كافة المدن والمناطق الليبية.

الثني أصدر تعليماته خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي.

وتقضي تعليمات رئيس الحكومة بترأس اللجنة من قبل وزير الحكم المحلي عادل الزايدي وعضوية رؤساء:”المؤسسة الوطنية للموارد المائية،الهيئة العامة للبيئة ،هيئة السلامة الوطنية،إضافة إلى عمداء البلديات”.

وتكفلت رئاسة مجلس الوزراء بتوريد كافة المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة حيث أكد الثني على اللجنة بضرورة الإسراع في البدء بتعقيم كافة مناطق البلاد وذلك لمنع انتشار وباء كورونا المستجد في ليبيا.