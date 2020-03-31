ليبيا – خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

المجلس أوضح في قراره رقم “242” الذي أطلعت المرصد نسخة منه اليوم الثلاثاء أن هذا المبلغ سيخصم من الباب الخامس نفقات الطوارئ بالترتيبات المالية للعام الحالي.

والزم الرئاسي في المادة الثانية من القرار بالصرف في حدود المبلغ المخصص وفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادلا لتغطية النفقات الآتية:”توفير متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى لأماكن العزل والحجر الصحي المؤقت وذلك حسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالإضافة إلى توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي وتوفير المعقمات ومواد الرش والتعقيم حسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى جانب التوعية والتدريب”.

كما نص القرار على التزام البلديات بتقديم التقارير الدورية للجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 ووزارة الحكم المحلي وموافاة وزارة المالية بتقرير المصروفات الفعلية وفقا للتشريعات النافذة كما تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 ووزارة الحكم المحلي التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفييذ هذا القرار وإصدار التفويضات المالية للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية.

المجلس الرئاسي طالب بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره،داعياً الجهات المختصة بتنفيذه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.