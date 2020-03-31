ليبيا – إلتقى السفير الامريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند و نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية إريك ماير أمس الإثنين وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري للتأكيد على الدعم الأمريكي في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الليبية وصناع القرار الاجتماع لمواجهة التحديات غير المسبوقة.

السفير الأمريكي رحب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للسفارة بجميع المحاولات لتحسين التنسيق بين قادة المؤسسات الاقتصادية بما في ذلك من خلال عقد مجلس محافظي مصرف ليبيا المركزي والتواصل المباشر بين وزارة المالية ومكتب مصرف ليبيا المركزي من أجل الحفاظ على استجابة الحكومة بأكملها لهذه الأزمة الصحية المحتملة.

وأكد على أن ضمان توزيع أجور القطاع العام في الوقت المناسب والتخصيص السريع للتمويل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والبلديات والجهات المعنية الليبية الأخرى لمنع انتشار COVID-19 أمر حيوي لتعزيز صحة الجميع الليبيين.