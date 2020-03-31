ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الاثنين عن إستغرابه مما وصفها بـ”الضجة والعناد” حول الترتيبات المالية.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال:” ‏الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم ومصروفات مواجهة عدوان حفتر من توفير متطلبات الجبهات ومساعدة النازحين بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا”.

وختم عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة منشوره بالقول:” ‏الصرف في ماعدا ذلك هو استمرار لسياسات نهب المال العام!! “.