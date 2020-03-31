ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر ان المرحلة القادمة سيقودها عمداء البلديات لو لم يتعامل المجلس الرئاسي مع مطالبهم المشروعة.

الشاطر أعرب في تغريده له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”عن تمنياته بأن يتصرف الرئاسي بحكمة ويبتعد عن الاعتداد برأيه والتمييع خاصة وأن الامتعاظ من الاداء السيئ بلغ حداً لا يطاق.

وأكد على أن الأنظار متجهة نحو السراج في انتظار رده على هبة الغضب التي ارتفعت حدتها ضد سياساته،معتقداً أنه لن يكون هناك تغيير جوهري و جذري.

كما أضاف”فاقد الشيئ لا يعطيه . الشرعية التي يحتمي بها لم يعد لها قيمة فقد تخلت عنها عدة دول واليوم يفقدها في الشارع الليبي. لو يذهب فغير مأسوف عليه”.