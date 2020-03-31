ليبيا – انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ الأعمال لتغذية المشروعات الاستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالى وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا.

وبحسب صحيفة “الدستور”المصرية جاء ذلك في تقريرًا تسلمه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من الشركة حيث تضمن تقرير المصرية لنقل الكهرباء أنه تم تنفيذ محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 2206622 كيلو فولت وكذلك توسيع محطة محولات العميد جهد 22066 ك.ف عدد 2 خلية جهد 220 ك.ف، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 193 مليون جنيه مصرى.

كما تم تنفيذ الخط الهوائى ابو المطامير غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف ويبلغ طول الخط حوالى 40 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 35٫2 مليون جنيه مصرى.

وتنفيذ دائرتى العميد برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 37.5 كم، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 28٫2 مليون جنيه مصرى، ودائرتى مطروح برج العرب الترفيهية جهد ٢٢٠ ك.ف بطول يصل إلى حوالى 258٫1 كم، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 36٫3 مليون دولار + 1٫5 مليار جنيه مصرى، وفتح خط بنجر السكر برج العرب الصناعية جهد 66 ك.ف على محطة محولات برج العرب الترفيهية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 3٫6 مليون جنيه مصرى.

كما تم تنفيذ توسيع محطة محولات مطروح ومحطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 22066 ك.ف بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف لكل منهما، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 45 مليون جنيه مصرى (توريدات فقط).