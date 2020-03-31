ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن حكومة الوفاق ستكون المسؤولة حال تفشّي الفيروس في البلاد بسبب استعانتها بالمرتزقة الذين تجلبهم من تركيا بالإضافة إلى عناصر سورية مسلحة للقتال في طرابلس.

العباني قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا يجب نسيان أن تلك الفئة قدمت إلى البلاد من مناطق ذات وضع صحي ومعيشي متدنٍ، قبل أن تنتقل إلى تركيا التي تعاني هي الأخرى من كورونا”.

واعتبر ان الأخطر أن حركتهم في ليبيا غير محددة فهم لا يخالطون قيادات وعناصر الميليشيات المسلحة بالغرب فقط وإنما يتنقلون أحياناً بين الأهالي والمطاعم والمتاجر مما يعزز نقل الفيروس.